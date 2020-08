Ligue des Champions : Le PSG de Gana Guèye en demi-finale 25 ans après !

À l'issue d'un match indécis le Paris Saint-Germain de l'international sénégalais idrissa Gana Guèye s'est qualifié en demi-finale à la faveur d'une victoire 2-1 sur l'Atalanta. Le PSG rejoint ainsi le dernier carré qui lui échappait depuis 1995.



C'est donc sur le fil, dans les arrêts de jeu que les Parisiens ont été sauvés par Eric Maxim Choupo-Moting !

Entré en jeu à la 78e minute, Eric Maxim Choupo-Moting a tout changé. Impliqué sur l'égalisation de Marquinhos et auteur du second but, le Camerounais a été le héros de la qualification.



Après Sadio Mané qui avait remporté l'édition précédente avec Liverpool, Gana Guèye qui a joué un peu plus de 70 minutes ce soir, pourrait rêver d'une victoire finale désormais à portée de main du Paris Saint-Germain.