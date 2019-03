Ligue 1, les duos forts du PSG

Forcément, l’apport des deux joueurs pour 400 millions d’euros est facilement visible dans l’aspect offensif. Décisif quasiment au moins une fois à chaque match, les deux hommes brillent par leur technique et leur justesse devant le but. D’ailleurs, selon une étude sur les meilleures paires de ces dix dernières années, Cavani et Neymar forme, contrairement aux apparences et à une pseudo-mésentente, le meilleur duo offensif depuis le début de la saison dernière. A chaque fois qu’ils sont alignés ensemble, les hommes rapportent 2,195 buts par match. Personne ne fait mieux en Ligue 1, que ce soit au PSG ou ailleurs. Mieux, aucun duo n’a fait mieux sur les paires d’attaquant analysées sur la dernière décennie Dans le premier classement, le PSG rafle les quatre premières positions grâce aux associations de Neymar et Mbappé (2,054 buts), Cavani-Mbappé (1,637 but), Cavani-Di Maria (1,362). Dans le second classement, à savoir sur les dix dernières années, Paris représente le top 3 entier. C’est Ibrahimovic et Cavani (1,578) qui se place à la troisième position, derrière Cavani Neymar et Cavani Mbappé. La justesse et la finition d’Edinson Cavani sont probablement liées à ces statistiques.Le club parisien impressionne également sur le plan défensif. Thiago Silva occupe les deux premières places en tant que leader de la défense parisienne. Cette saison, O Monstro, vraiment à son meilleur niveau malgré ses 34 ans, ne laisse quasi rien passé. En effet, il encaisse 0,589 but toutes les 90 minutes lorsqu’il est aligné avec Presnel Kimpembe sur le pré. La moyenne avec Marquinhos est légèrement plus élevée, avec 0,625 réalisation par 90 minutes. Sur les dix dernières saisons, l’emprise parisienne est encore plus importante puisque Paris occupe les 4 premières places. Nous retrouvons le duo Kimpembe Thiago Silva (0,503), puis le duo Marquinhos Kimpembe (0,602). Troisième du classement, le duo formé par T.Silva et David Luiz, jusqu’en 2016, encaissait 0,680 but par match. Enfin, Thiago Silva et Marquinhos (0,694) clôt ce Top 4.Le PSG prouve donc que la qualité individuelle des joueurs présents dans la capitale est décuplée par des jolis duos d’association, trouvés saison après saison par les techniciens. Cette année, Thomas Tuchel réalise des merveilles en Ligue 1 et en Ligue des Champions, grâce à plusieurs paires solides, comme Neymar-Mbappé, Thiago Silva, Kimpembe, ou plus récemment Angel Di Maria-Julian Draxler. S’ils ne sont pas encore dans les statistiques, les deux hommes, qui ont fait des ravages face à Dijon en Coupe de France, risquent de rattraper le retard sur leurs adversaires et pourraient très vite faire partie des meilleurs duos de Ligue 1, cette saison ou sur les dix dernières saisons. Un nouvel objectif pour le PSG ?