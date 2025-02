Licenciements abusifs, fermetures d’entreprises, violations des droits des travailleurs : Les centrales syndicales annoncent un préavis de grève générale

Les centrales syndicales, les collectifs et les intersyndicales sectoriels, après de larges concertations sur une situation qu’ils jugent alarmante dans le monde du travail, se sont réunis en assemblée générale ce vendredi.



Conscientes de la détérioration prononcée des relations de travail et constatant les multiples violations des lois et règlements régissant ces relations, les centrales syndicales affirment avoir pris acte des licenciements massifs et abusifs de travailleurs dans les entreprises et services de l'État. Elles dénoncent les impacts qu’elles qualifient de « désastreux », notamment la fermeture d'entreprises due à la concurrence déloyale des importations de produits étrangers, le refus de l'État de solder la dette intérieure due aux entreprises, ainsi que la passivité de l'administration face aux retards de paiement des salaires. Ces situations plongent, selon elles, des milliers de travailleurs et leurs familles dans une paupérisation inacceptable.



Selon Mody Guiro et l’ensemble des centrales syndicales du Sénégal, « l'impasse des négociations entre le gouvernement et les syndicats dans les secteurs public et privé – notamment dans l'éducation, la santé, la justice, le secteur primaire, l'enseignement supérieur, les collectivités territoriales, les transports, les activités portuaires et aéroportuaires, les travailleurs des bases militaires françaises, la Croix-Rouge sénégalaise, le secteur de l'énergie (pétrole, gaz, électricité), le secteur de l'hydraulique, ainsi que les BTP et l'agroalimentaire – pose un problème réel et urgent ».



Face à la gravité de la situation, ces centrales syndicales interpellent les plus hautes autorités du pays sur l'état actuel du monde du travail et appellent à une reprise en main pour un retour à une gouvernance des relations professionnelles apaisées. L'assemblée générale, constatant « le manque de réactivité du gouvernement pour apporter des solutions durables aux problèmes soulevés par les organisations syndicales », a décidé de renforcer l'unité syndicale en mettant sur pied un front syndical pour la défense du travail. Elle a également adopté un plan d'action centré sur l'élaboration d'une plateforme revendicative commune et le dépôt d'un préavis de grève générale auprès des autorités. Enfin, l'assemblée générale prévoit d'organiser des rassemblements de sensibilisation et de mobilisation dans tous les départements du Sénégal.