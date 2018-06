"Lewandowski est important, mais le plus important, c’est le collectif" (Adam Nawalka)

Selon l'entraîneur de la Pologne, les Białe Orły (Aigles blancs) ne sont pas seulement l'équipe de Robert Lewandowski. "Je le dis et je le répète, Lewandowski est un élément important pour l'équipe. C'est le capitaine. C'est aussi une star. Mais, nous avons une approche et le plus important, c’est le collectif. Tous les joueurs contribuent au travail collectif. Tous les joueurs se soutiennent mutuellement. Nous avons aussi des remplaçants prêts à jouer leur participation. Nos plans sont basés sur le collectif. J'ai toujours dit qu'il peut beaucoup nous apporter, mais le plus important, c’est le collectif", a-t-il rappelé...