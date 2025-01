Levée de l’immunité parlementaire de Farba Ngom : La commission Ad hoc ratifiée , les membres connus

L’assemblée nationale au regard du règlement intérieur en son article 34 vient de ratifier en plénière la commission Ad hoc après le travail par la commission des lois. Les membres de cette commission chargé d’auditionner le concerné sont au nombre de 11. Neuf sont de la majorité parlementaire, 1 pour Takku Wallu et 1 pour les non-inscrits.







Pour le groupe parlementaire Pastef / Les Patriotes: Ayib Daffé, Abdoulaye Tall, Mbene Faye, Youngar Dione, Amy Dia, Ansoumana Sarr, Anta Dia, Alioune Ndao et Fatou Ba. Pour le groupe Parlementaire Takku Wallu, c’est Djimo Souaré qui est désigné et pour les non-inscrits, Cheikh Tidiane Youm.



Le président de l’assemblée nationale a annoncé la conférence des présidents ce vendredi pour décliner le calendrier à suivre à cet effet.



Pour rappel, c’est le ministre de la justice qui avait saisi le vendredi 10 janvier 2025, par un courrier du Procureur général près la Cour d’Appel de Dakar en date du vendredi 03 janvier 2025, le président de l’assemblée nationale lui demandant la levée de l’immunité parlementaire du député Mouhamadou NGOM, formulée par le Procureur de la République financier du Pool judiciaire financier (PJF).