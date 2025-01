Levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom: " Je tiens à exprimer ma totale solidarité à monsieur Farba Ngom"( Aliou Sall).

Par une note transmise à la rédaction de Dakaractu, monsieur Aliou Sall a tenu d'abord à apporter son soutien à monsieur Farba Ngom. " À l’instar de tous les démocrates du pays, je tiens à exprimer ma totale solidarité à monsieur Farba Ngom et ma désapprobation de l’acharnement politicien dont il fait l’objet". Poursuivant, M. Sall a ensuite dénoncé la posture des nouvelles autorités. " La démarche contre Farba Ngom est la énième manifestation de la dérive autoritaire et partisane dont le régime en place s’est fait l’auteur, en quelques petits mois d’exercice du pouvoir". D'après lui, " tous les républicains de ce pays doivent se mobiliser pour arrêter ces harcèlements à la fois injustes et dangereux pour la paix et la stabilité du Sénégal". " Nous en appelons à la sérénité des autorités actuelles du pays et surtout, nous espérons que la justice sénégalaise saura confirmer son indépendance et sa neutralité politique", a-t-il conclu.