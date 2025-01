Levée de l'immunité parlementaire de Farba Ngom: "Avons-nous été justes avec notre collègue ? » (Aïssata Tall Sall)

Ce 24 janvier, l'Assemblée nationale a examiné et a voté la demande de levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom, une procédure marquée par un discours poignant d'Aïssata Tall Sall, présidente du groupe parlementaire Takku Wallu.



Dans sa prise de parole empreinte de gravité, elle a rappelé l'importance de cet acte historique : "Notre Assemblée a rendez-vous avec l'histoire." Elle a interpellé ses pairs sur leur capacité à exercer une justice impartiale : "Avons-nous été justes avec notre collègue ? Avons-nous pesé et supposé avant de décider ?"



Aïssata Tall Sall a également évoqué la présence autour de la procédure des « dossiers incomplets » et une gestion « implacable ». Elle conclut son intervention en évoquant le courage du député concerné : "Farba Ngom est prêt à affronter la vie comme la mort, sans peur ni protection."



Cette demande de levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom, premier dans l'histoire de la 15eme législature, a suscité de vifs débats, opposant ceux prônant une justice exemplaire à ceux dénonçant une instrumentalisation politique. Alors que le vote de levée de l'immunité parlementaire du député Farba Ngom a été acté, l'enjeu de cette affaire marquera sans doute un tournant décisif quant à la suite judiciaire.