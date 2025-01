Levée de l'immunité de Farba: Aissata Tall Sall défend la dignité parlementaire et exige une procédure juste

Aissata Tall Sall, députée de l'intercoalition Takku Wallu Sénégal, a exprimé la position de son groupe parlementaire concernant la ratification de la Commission Ad Hoc, chargée d'instruire la demande de levée de l'immunité parlementaire de Farba. Cette commission, composée de 11 membres – dont 9 issus du groupe parlementaire Pastef, 1 de Takku Wallu Sénégal et 1 non-inscrit – est formée selon la représentativité de chaque groupe à l'Assemblée nationale.



Le rôle de cette commission sera de scruter les fondements de la demande de levée d’immunité, notamment les raisons qui ont conduit le procureur du pool financier à faire cette requête. Aissata Tall Sall a insisté sur la nécessité d'une procédure juste, digne et conforme à la Constitution, soulignant que le représentant de leur groupe au sein de la commission jouera un rôle essentiel en collectant toutes les informations nécessaires à la décision finale.







Elle a également souligné que, bien que la procédure de levée d’immunité parlementaire soit légale et reconnue par les textes en vigueur, elle ne doit en aucun cas se faire dans la précipitation ou l'injustice. Le groupe parlementaire de Takku Wallu prendra une position politique et parlementaire en fonction des conclusions de la commission. Selon Aissata Tall Sall, l'objectif est de préserver la dignité de l'Assemblée nationale, tout en s'assurant que toutes les motivations, critiques et observations soient pleinement prises en compte avant toute décision. Les débats à la plénière détermineront la posture finale du groupe sur cette question délicate.