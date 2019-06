Lettre à une soeur...

Madame Thérèse Faye,

je te félicite pour ton engagement aux côtés de son Excellence le Président Macky Sall. Tu as mouillé le maillot quand il le fallait. Tu as élu et réélu le Président de la République respectivement avec les étudiants et la jeunesse dynamique du Parti.

Je t'en félicite.

Certes, il nous arrive souvent de nous adapter difficilement au changement, mais celui-ci s'impose dans un processus politique normal.

Avec loyauté et désintéressement, j'ai travaillé avec toi, Thérèse, depuis plus de treize (13) bonnes années.

En 2006, nous avions relancé l'Amicale des Stagiaires et Étudiants de Fatick (ASEF) qui traversait une crise mortelle.

Nous avions lancé la Jeunesse Ouverte à Macky (JOM) pour soutenir le Président Macky Sall et le protéger des persécutions des ses frères libéraux. Puis nous avions créé également le Mouvement des Élèves et Étudiants républicains (MEER) pour la victoire du Président en 2012.

Depuis lors, nous avons toujours gardé le Cap de l'engagement militant pour le réélire en 2019 avec ces vaillants jeunes de la Convergence des jeunesses républicaines (COJER), du Sénégal et de la majorité présidentielle.

Nous avons accompli notre devoir ! Sur ce chemin de la victoire, nous avons perdu des "frères" et des "soeurs" à cause des vicissitudes du terrain politique.

Certainement, ils n'ont pas pu interioriser cette phrase de notre leader qui soutient qu'il demeure convaincu que l'engagement politique peut bien s'accommoder de l'éthique, de la morale et de la loyauté. Qu'à cela ne tienne ! La mission est bien accomplie.

Un magistère n'est jamais parfait.

Objectivement, il y'a eu des hauts et des bas. En ce qui me concerne, je n'ai point de regrets d'avoir passé des nuits blanches pour réfléchir, écrire et parler pour la jeunesse de mon parti. J'ai beaucoup capitalisé. C'est un choix pleinement assumé! Si j'avais consacré ces moments à mes recherches, j'aurais certainement plus d'articles scientifiques dans les revues internationales.

Je suis fier d'avoir combatu avec toi pour défendre le Président Macky Sall. Je voyais en toi le reflet de son image car il t'avait choisi parmi tant de jeunes aussi méritants. Ma loyauté envers lui ne pouvait m'offrir aucune parcelle de paresse ou de trahison dans l'action et le sacrifice.

Ce changement ne m'a pas surpris. En 2016, exactement le 04 décembre à Saly, à l'occasion de la 5ème édition de l'Université républicaine de l'Alliance pour la République, le Président Macky Sall avait decidé publiquement qu'il ne renouvellera les instances qu'en 2019. Le moment est bien arrivé, il faut savoir bien partir.

Par la même occasion, je notifie à tous mes amis mon départ de la COJER pour d'autres instances du parti. La Convergences des cadres ou les SAGES? Je pens que notre légitimité nous confère ce droit d'être bien accueilli dans n'importe quelle structure du parti.

Je porte à la connaissance de tous que le choix du Président de porter le Camarade Moussa Sow à la tête de la COJER s'inscrit dans la continuité. Madame la Directrice Thérèse, avec le jeune frère Moussa nous avons mené tous les combats depuis la création du parti. C'est un jeunes courtois, respectueux et humble. Il est légitime et mérite notre soutien! Je prie pour lui tout en lui garantissant ma collaboration.

Le Coordonnateur Moussa a le lourd défi de capitaliser les acquis de la COJER. Force est de reconnaître qu'il s'installe dans un contexte tres complexe où le manque de solidarité gagnent du terrain sur le champ politique et où l'opposition se desintègre dans une métastase politicienne sans précédent.

Il mérite d'être soutenu. En ma qualité de facilitateur désigné par le Président Macky Sall, le 30 mai 2018, pour le suivi du renouvellement de la Coordination du Mouvement des Elèves et Etudiants républicains (MEER), j'ai côtoyé moussa qui a coordonné ce mouvement durant tout le mois de juillet, dans le cadre d'une belle expérience d'une coordonnation tournante et mensuelle. Sous ce rapport, j'invite tous ses camarades du MEER à collaborer avec lui pour une jeunesse républicaine forte et capable de défendre le Président Macky Sall et les intérêts des sénégalais.

Chère SOEUR Thérèse, je te souhaite pleins succès pour ta carrière politique qui ne fait que "démarrer".

Je confirme ma loyauté et ma fidélité au Président Macky Sall.

Je m'engage sans réserve pour son succès et une bonne mise en oeuvre, en mode fast track, du PSE2.

Bon vent chère Directrice....



Dr Diomaye DIENG

Militant de l'APR