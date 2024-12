Les regrets de Khalifa Sall sur « la révocation » de Barth : « J’avais espéré et souhaité être la dernière victime d’une machination politique »

Pour ce qui est de la ville de Dakar, il indique qu’il avait espéré et souhaité être la dernière victime d’une machination politique pour ôter à un élu son mandat issu de l’expression populaire. « Ce qui est arrivé à Barthélémy Dias ces derniers jours, est juste inélégant. Car, les gens du pouvoir ont usé de stratagèmes, même s’il y a le concours de la loi, pour lui ôter injustement la mairie de Dakar », regrette l’ancien maire.

L’ancien maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall, a vécu le même sort que Barthélémy Dias dans le cadre de la révocation de l’actuel maire qui fait l’actualité politique depuis quelques jours. Joint par téléphone depuis Paris par les confrères de la Rfm, le président de Taxawu Sénégal ne cache pas ses regrets : « J’avais espéré avec cette 3e alternance, que les actuels tenants du pouvoir qui avaient été des opprimés, ne se transformeraient pas en bourreaux, surtout vis-à-vis d’une personne comme Barthélémy Dias qui a œuvré à ce que l’opposition soit unie pour atteindre ses objectifs notamment en 2021 et en 2022 ».Dans ce bref entretien, Khalifa Sall rappelle les circonstances qui ont abouti à faire connaissance avec l’actuel premier ministre Ousmane Sonko : « je suis rentré en contact avec Ousmane Sonko par Barthélémy Dias. J’avais jamais pensé que leurs relations se détérioreraient à ce point ». C’est pourquoi cette situation tendue entre les deux « ex- Doomu Ndeye » ( Sonko et Barthélémy Dias), dépasse l’ancien maire de Dakar qui ne manque pas d’exprimer le fond de sa pensée sur la radiation de son camarade maire : « Ce qui m’étonne d’abord, concernant son mandat de député, c’est cette longue attente avant de déchoir Barthélémy Dias de son mandat. Pourquoi avoir attendu jusqu’à la fin de la deuxième élection pour acter sa radiation. Elle est à condamner et nous nous battrons pour cela… », souligne Khalifa Sall.