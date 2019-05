Les légendes du foot anglais Rio Ferdinand et Robbie Fowler voient Sadio Mané meilleur que Salah et Firmino…

Après l’exploit de Liverpool face au Barca, Rio Ferdinand a encensé Liverpool, plus particulièrement Sadio Mané. Pour l’ancien défenseur de Manchester United, si on lui posait la question à savoir lequel des attaquants, entre Mané, Salah et Firmino, il n’aurait pas aimé marquer, le consultant de BT Sport choisit sans hésiter le Sénégalais. « Si quelqu’un me disait : « Vous allez devoir affronter l’un de ces joueurs : Firmino, Salah ou Mané, qui serait le plus difficile à marquer ? » Je le choisirais [Mané] parmi les trois », a expliqué Ferdinand. Qui poursuit : « il pose tellement de problèmes et il est difficile de contrer son mouvement, surtout derrière ».

ROBBIE FOWLER

« Sadio Mané est meilleur que Salah »

Pour Robbie Fowler, l’attaquant sénégalais est meilleur que l’Egyptien. « Je pense qu’il a été meilleur que Salah », a déclaré la légende de Liverpool à BT Sport. « Je pense qu’il a été bon l’année dernière, mais une grande partie de son travail a été occultée, parce que Mo Salah a connu une saison brillante », poursuit l’ancien joueur de Liverpool. Robbie Fowler reste convaincu que pour lui, Mané a toutes les qualités d’un finisseur. « Parfois, il peut être un peu maladroit, mais il peut finir avec sa tête ou ses deux pieds, car c’est un joueur malin », dit-il.