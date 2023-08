Les femmes de Sonko définissent leur époux : « C’est un homme doux et posé… »

Khady Kébé, première épouse d’Ousmane Sonko racontant les « 56 jours de barricades » autour de chez Sonko, demande pardon à ses voisins pour cette situation. « Nous avons vécu des situations inexplicables durant cette période.Des coupures de courant et de Wifi toute une journée. Mes enfants, traumatisés sont restés durant plusieurs jours à la maison. C’était un acharnement traumatisant » a t-elle souligné lors d’un entretien avec Pape Alé Niang de Dakar Matin.



Selon Khady Kébé, Sonko n’est pas un homme violent. « Il ne peut pas voir le sang. C’est un homme doux et posé. Un vrai plaisantin. Il a été mis dos au mur. Le voisinage nous encourage à accompagner et à aider notre mari. Les gens doivent chercher à comprendre les raisons de cette révolte. C’est un bon père car il prodigue ses enfants le respect de l’autre et la confiance de soi ».



Parlant de l’arrestation de Ousmane Sonko, Anna Diamanka pour sa part, affirme : « Nous sommes à bout c’est pourquoi nous avons décidé de parler. Ces évènements nous ont secoués. Le jour de son arrestation, arrivée sur le tronçon du BRT, j’ai vu des déplacements de nos forces de l’ordre. Je me suis dit qu’ils vont nous faire revivre cette situation ».