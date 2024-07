Les chiffres du Concours général 2024 : 112 distinctions dont 64 prix et 48 accessits, les filles dominent le podium avec 50,98% des distinctions.

32 disciplines au total ont été retenues lors du concours général édition 2024 dont 17 pour la classe de Première (Allemand, Anglais, Arabe, Citoyenneté et Droits de l'Homme, Éducation physique et sportive, Espagnol, Français, Géographie, Histoire, Italien, Mathématiques, Portugais, Russe, Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences physiques, version grecque et v⁰ersion latine). Les 15 autres disciplines sont décernées pour la classe de Terminale (Analyse de fabrication mécanique, Citoyenneté et Droits de l'Homme, Construction mécanique, Dissertation philosophique, Éducation physique et sportive, Électronique, Électro-technique, Études islamiques, Français, Géographie, Histoire, Mathématiques, Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences économiques, Sciences physiques et Techniques comptables).





Cette année, le nombre de candidats inscrits (public et privé) est de 3 203 contre 3 054 en 2023, soit 149 candidats de plus. Du lot, 1 865 filles (58,22%), 1 338 garçons (41,77%), 1 695 inscrits en Première dont 1 039 (61,29%) filles et 656 garçons (Public et Privé), 1 508 inscrits en Terminale dont 826 filles (54,77%) et 678 garçons (Public et Privé).







Pour l’édition 2024 du concours général, 112 distinctions dont 64 prix et 48 accessits vont être décernés. En fonction des niveaux, on note 63 distinctions en Première et 49 en Terminale.



Par rapport au statut, les distinctions se répartissent d’abord pour la classe de Première, 54 pour le Public et 09 pour le Privé et pour celle de Terminale, 41 pour le Public et 08 pour le Privé. 95 distinctions pour le Public soit 84,82% et 17 pour le Privé, soit 15,17%.



Selon le sexe, les filles ont totalisé 57 distinctions dont 32 Prix et 25 Accessits ; les garçons ont eu 55 distinctions dont 32 Prix et 23 Accessits.



On remarque que les filles ont obtenu 50,98% des 112 distinctions. Les lauréats sont au nombre de 100 dont 53 filles soit 53% et 47 garçons soit 47%.



Par niveau, on compte 55 lauréats en première dont 36 filles et 19 garçons et 45 lauréats en terminale, dont 28 garçons et 17 filles.



En fonction du statut, les lauréats se répartissent comme suit :