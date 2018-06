Les Lions en 4-2-3-1, sans Kara Mbodj et Cheikhou Kouyaté

Aliou Cissé a aligné, face à la Croatie, un 4-2-3-1 à plat derrière, avec la paire Kalidou Koulibaly-Salif Sané en défense centrale et, des côtés occupés par Lamine Gassama et Youssou Sabaly. Cheikhou Kouyaté, forfait, est sorti du onze de départ.



Les Lions devraient se présenter dans une configuration, avec un milieu récupérateur composé de Alfred Ndiaye et Gana Guèye. Sur les côtés, Ismaila Sar et Sadio Mané animeront les couloirs. Mbaye Niang, en attaquant de soutien, sera associé à Diafra Sakho, en pointe. Les deux équipes à l'échauffement...



La composition



Abdoulaye Diallo, Lamine Gassama, Kalidou Koulibaly, Salif Sané, Youssouf Sabaly, Idrissa Gana Guèye, Cheikhou Kouyaté, Alfred Ndiaye, Ismaila Sarr, Mbaye Niang, Sadio Mané, Diafra Sakho