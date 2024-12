Les Bahamas disent avoir refusé une proposition de Trump d'accueillir des migrants expulsés

L'archipel des Bahamas a dit jeudi avoir refusé une proposition de l'équipe de Donald Trump d'accepter des migrants d'autres pays expulsés par les Etats-Unis, selon le cabinet du Premier ministre de ce petit pays des Caraïbes.



"Cette proposition a été présentée au gouvernement du Bahamas, mais le Premier ministre l'a étudiée et fermement rejetée", a annoncé dans un communiqué l’exécutif de ce pays du Commonwealth britannique.



D'après NBC News, l'équipe du milliardaire républicain a compilé une liste de pays qu'il souhaiterait voir accueillir des migrants expulsés.



Donald Trump, qui sera investi président des Etats-Unis le 20 janvier, a promis durant la campagne qu'il procèderait à des expulsions massives de migrants illégaux.



Le communiqué des services du chef du gouvernement Philip Davis évoque "la proposition de l'équipe de transition de Donald Trump aux Etats-Unis pour que les Bahamas acceptent des vols de migrants d'autres pays expulsés".



"Les Bahamas n'ont simplement pas les ressources pour satisfaire une telle demande", selon la même source. ""Depuis le refus de cette proposition par le Premier ministre, il n'y a pas eu d'autres échanges ou discussions avec l'équipe de transition de Donald Trump ou toute autre entité à ce sujet. Le gouvernement des Bahamas maintient sa position".



L'archipel des Bahamas abrite quelque 400.000 habitants.



D'après NBC News, la liste établie par l'équipe de Donald Trump comprend notamment les Bahamas, le Panama, la Grenade et les îles Turks et Caïcos, pays ou territoires des Caraïbes.