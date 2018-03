Léona Niassène : Mouhamed Ndiaye Rahma sollicite les prières du Khalife pour la réélection de Macky au premier tour en 2019

À l'occasion de la Ziarra de Léona Niassène prévue ce samedi 10 mars, les délégations de talibés et d’hommes politiques continuent d'être reçues par le khalife général de cette cité religieuse, Cheikh Ahmed Tidiane Niasse Oumayma. À cet égard, le président du mouvement Rahma, Mouhamed Ndiaye, démontrant sa capacité de mobilisation, a rendu visite ce vendredi au guide religieux afin de solliciter ses prières pour une paix durable dans ce pays mais aussi et surtout pour la réélection du chef de l'État au premier tour de présidentielle de 2019.

"Nous sommes venus pour apporter la Ziarra des membres du mouvement 'Rahma' à l'occasion de cet événement religieux. C'est aussi une occasion pour nous de solliciter vos prières pour la paix et l'émergence du pays. La réélection du président de la République au premier tour en 2019 est une priorité pour nous tous ici présents, c'est pourquoi nous sollicitons vos prières pour que cela soit une réalité", a confié le patron du mouvement Rahma.



S'adressant à ses hôtes, le khalife de Léona Niassène s'est félicité de cette initiative. " C'est un grand plaisir de vous recevoir ici à Léona Niassène. La Ziarra est un événement important pour nous. Celui qui apporte sa pierre à cet édifice verra ses prières exaucées", rassure le guide religieux.



Pour rappel, la cérémonie officielle de la Ziarra de Léona Niassène est prévue ce samedi sur le parvis de la grande mosquée.