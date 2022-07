Législatives2022 : Le programme de campagne de cette 12e journée

La course aux voix se poursuit pour les élections législatives du 31 juillet 2022. Les listes, toutes déjà sur le terrain, vont entamer leur 12ème journée de campagne électorale. Mais avant d’en venir à la situation des huit listes, rappelons que la tête de liste de la coalition Yewwi Askan Wi à Dakar, a suspendu sa caravane ce mercredi à cause de la pluie qui s’est abondamment abattue à Dakar.

Au niveau national, la coalition Benno Bokk Yakaar était hier dans le sud du Sénégal. À Bignona, Aminata Touré a effectué avec les responsables politiques de la région, des caravanes avant de faire un meeting à Ziguinchor. Les prochaines étapes, toujours dans le sud pour Benno, seront ce jeudi, Kolda, Sénoba, Bounkiling, Keur Ayib, Médina Sabakh, Nioro, Paoskoto, Dinguiraye, Ndoffane et Kaolack. Dans le département de Koungheul et à Kédougou hier, la grande coalition Wallu Sénégal sera accueillie par ses militants à Tambacounda et Vélingara.

Natangué Askan Wi sera à Kolda, tandis que la coalition Bokk Gis-Gis Liguey après Médina Yoro Foula, mobilisera aujourd’hui dans la localité de Médina Sabakh, Nioro et Kaolack. La coalition Bunt-Bi qui était ce mercredi dans le département de Foundiougne, à Missirah, sera dans la ville sainte de Touba, ce jeudi.

Entre caravane et visites, Saint-Louis, Géoul, Mpal et Louga seront ce jeudi les points de rencontre de Aar Sénégal qui était précédemment dans les zones nord, à Podor. Déthié Fall et ses camarades dans le Ndoucoumane mercredi, se dirigeront sur Matam, Ranérou et Linguère. Enfin, MPR/Les serviteurs sera à Louga, Ngaye et Kébémer.