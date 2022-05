Législatives : les émissaires de Macky Sall, Doudou Ka et Cie réussissent le pari du consensus à Kolda…

Les émissaires de Macky Sall à savoir Doudou Ka, Moussa Sow et Thierno Amadou Sy, ont réussi le pari du consensus pour les législatives à Kolda. Doudou Ka, le porte-parole du jour, a estimé qu’ils ont ramené les leaders et les militants à l’essentiel à savoir l’unité de Bby pour une victoire écrasante aux prochaines législatives. Et dans leur mission, ils ont pu discuter avec toutes les sensibilités dans Bby et les alliés, notamment les leaders, les jeunes, les maires du monde rural, les femmes. Et ensemble ils ont convenu de faire un objectif de « plus de 80% » aux prochaines législatives. C’est pourquoi, le manteau de la réconciliation entre leaders et militants doit passer certainement par ces élections, selon eux.



À en croire Doudou Ka, « nous sommes envoyés par le président de la République pour la remobilisation de la mouvance présidentielle afin de préparer les législatives. Et dans le cadre de cette mission, nous avons déjà rencontrés Moussa Baldé (MAER/PCDK), Abdoulaye Bibi Baldé (DG Poste) et Mame Boye Diao (maire) à Dakar. » Mais, il précise « il était important pour nous de venir ici au Fouladou rencontrer l’ensemble des responsables du département pour échanger avec eux sur les enjeux de la reconstruction de la base affective. Et après les difficiles locales, il est important aujourd’hui d’unifier toutes les énergies autour du président de la République pour obtenir les meilleurs résultats au niveau national. »



Dans la foulée, il estime que « ce n'est pas la mission qui va trancher car on a un patron qui aura le dernier mot et c’est Macky Sall. Et d’ailleurs, nous allons rendre compte fidèlement les doléances de la base recueillies ici. Ainsi, plusieurs maires et responsables ont renoncé à leur candidature pour atteindre l’objectif de 80% aux législatives. Et d’après eux quels que soient les futurs candidats choisis, ils vont les soutenir… »



Toujours face à la presse, Doudou Ka n’a pas manqué de rappeler les nombreuses réalisations du président de la République dans le sud notamment à Kolda. D’ailleurs, il a rappelé que « le président de la République sera là dans deux semaines pour lancer les travaux de l’aéroport de Kolda. Et ce sera l’occasion pour les responsables locaux d’échanger avec leur leader pour régler certaines questions...