Législatives anticipées : « Une économie de 8 milliards attendue sur la confection des bulletins de vote » (DGE)

Invité de la toute nouvelle émission matinale « Salam Sénégal », sur Radio Sénégal International (Rsi), le Directeur général des élections, Birame Sène, a abordé la question relative à la confection des bulletins de vote pour le scrutin du 17 novembre prochain. Pour rassurer acteurs politiques et société civile, Birame Sène rejette toute accusation des autorités de masquer des candidats et précise : « l’arrêté du ministre de l’Intérieur, attendu dans la journée, comportera les noms de tous les candidats investis, aussi bien dans les 46 départements du pays que dans les 8 départements de la diaspora. Toutes les coalitions seront connues et les informations seront disponibles sur notre site pour vérification », confie t-il aux confrères de la radio nationale.







Pour ce qui est du format des bulletins, Birame Sène, sans sourciller, et comme pour rationaliser les dépenses dans une ère de « Jub, Jubbal Jubbanti » d'annoncer : « des experts de la société civile estiment qu’un format simplifié pourrait permettre une économie de 8 milliards de francs CFA pour l’État, tout en facilitant le vote et l’impression des bulletins ». Une décision qui sera prise d’un commun accord avec les mandataires des partis, mouvements et coalitions.