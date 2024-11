Législatives à Thiès Nord : « Il y a une quarantaine de listes, mais dans ce centre de vote, on n'a pas plus d'un représentant » (Birame Souleye DIOP)

Le ministre Birame Soulèye Diop a voté ce matin au centre de vote Moundiaye Thiaw (Takhikao) à Thiès Nord. À l'issue de cette opération, il a salué la bonne organisation de ces élections, malgré le délai très court. M. Diop a également constaté que le scrutin se déroule dans le plus grand calme et espère un taux de participation " remarquable". Dans la foulée, il a fustigé l'absence des représentants d'une quarantaine de listes dans ce centre et déclare. " Il y a une quarantaine de listes mais dans ce centre de vote, on n'a pas plus d'un représentant de listes de candidats…" La quarantaine de listes n'ont pas de représentants ici à Thiès Nord qui est au cœur du département de Thiès". Birame Soulèye Diop a exprimé ses préoccupations par rapport à cet état de fait avant de marteler. « L'État a dépensé plus de 17 milliards… »