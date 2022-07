Législatives à Mbacké - « Pape Djibril Fall n’est ni financé par Macky Sall, ni pistonné par ce dernier » (Les Serviteurs)

Les membres de la coalition « Les Serviteurs » ont, à l’occasion de leur point de presse au 6ème jour de la campagne électorale, choisi de faire le bilan des députés sortants du département de Mbacké.

Pour Babacar Sèye, Abdou Mbacké Bara Dolly et ses collègues « ont lamentablement échoué pour n’avoir jamais été à la hauteur des attentes des populations. »



À en croire la tête de liste départementale de ladite coalition, « un député doit avoir un certain niveau intellectuel et savoir ce pour quoi il a été envoyé à l’hémicycle. Ils n’ont jamais été là-bas pour les populations mais pour leurs partis politiques respectifs. »



Les serviteurs de dénoncer, par ailleurs, les rumeurs qui disent que Pape Djibril Fall est soutenu par le President de la République et que c’est ce soutien qui lui a permis de passer le cap des parrainages et de payer sa caution. « Pape Djibril Fall n’a collecté que 15% des parrainages requis. D’autres structures lui sont venus en appoint pour combler les 53.000 signatures. Et puis, Pape Djibril Fall a eu la chance d’avoir dans son entourage des informaticiens qui ont su faire un excellent travail dans la collecte des données... »