Législatives/ Mauritanie : les 11 candidats pour le poste s’engagent à suivre la décision du Président Macky Sall

Une mission de Benno Bokk Yakaar, sillonne depuis début avril les circonscriptions électorales de l’étranger pour remobiliser les troupes. Elle était en Mauritanie pour enregistrer les candidats à la candidature pour les législatives de Juillet prochain. La délégation est conduite par Farba Ngom, député et maire de la commune des Agnams (région de Matam), accompagné par quatre autres cadres de Benno Bokk Yakaar (BBY) : les hommes d’affaires Abdoulaye Sally Sall et Kalidou Wagué, tous deux conseillers spéciaux de Macky Sall et maires respectifs des communes de Nabadji-Civol et Bokidiawe, l’ambassadeur itinérant Alioune Ndao Fall, et Talla Sylla l’ex-maire de Thiès.

Le député-maire a réussi la prouesse de recoller les morceaux et dans une ambiance sereine, a enregistré la candidature de 11 responsables candidats pour le seul poste de député d’Afrique du Nord lors des prochaines échéances, dont le sortant Mor Kane Ndiaye. Ces derniers ont pris l’engagement de travailler aux côtés du Président Macky Sall. « Nous nous engageons à voter et à faire voter pour le candidat désigné par le Président Macky Sall, président de la grande coalition présidentielle », a informé la résolution prise à cet effet.