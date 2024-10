Législatives: Le mouvement And Sopi Thiès annonce sa non-participation aux élections et appelle "les nouvelles autorités à résister à l'attrait de la pensée unique"

​Par un communiqué transmis à la rédaction de Dakaractu Thiès, le mouvement And Sopi Thiès, à travers son comité directeur, " a pris la décision de ne pas participer aux prochaines élections législatives. Cette décision est le fruit d’une réflexion approfondie dans l’optique de proposer aux sénégalais une véritable alternative. Le Mouvement estime qu’il ne s’agit pas de participer aux élections simplement pour être présent. En effet, le Mouvement considère qu’une élection est un moment solennel durant lequel des projets et des offres de développement doivent être présentés aux sénégalaises et aux sénégalais. La participation aux élections n’est qu’un moyen; la finalité réside dans les solutions concrètes envisagées pour sortir notre pays du sous- développement". Dans la foulée, " le Mouvement And Sopi Thiès reste convaincu qu’une simple participation aux élections prochaines n’est pas la solution. Le Mouvement And Sopi Thiès entend ainsi poursuivre la réflexion déjà engagée avec les concitoyens, dans le but d’offrir aux sénégalais et au Sénégal le programme de développement qu’ils espèrent depuis longtemps et qu’ils n’ont encore jamais eu. Ce programme sera le fruit d’une démarche collective et participative et répondra aux aspirations profondes de notre nation. Ainsi, ledit mouvement s'est adressé aux nouvelles autorités en ces termes. " Par ailleurs, le Mouvement And Sopi Thiès appelle les nouvelles autorités à résister à l’attrait de la pensée unique, qui étouffe la diversité des idées et la richesse des débats. La véritable force d’une nation réside dans sa capacité à écouter toutes les voix, à reconnaître la valeur de chaque citoyen et à bâtir un avenir qui reflète nos aspirations communes. Le Mouvement And Sopi Thiès les invite à ne pas céder aux sirènes de la division et à recentrer leurs actions sur l’essentiel : améliorer concrètement la vie quotidienne de chaque Sénégalais, en veillant à ce que justice, équité et progrès soient au cœur de leurs décisions. Le Mouvement And Sopi Thiès se veut porteur d’une vision différente, à travers une réflexion approfondie et une recherche de solutions concrètes pour l’avenir du Sénégal".