Législatives 2024 : Après le devoir civique, un retour aux racines… le président de Pastef rend visite à sa mère...

Après avoir accompli son devoir citoyen ce dimanche matin au centre de l’École des jeunes filles des HLM Nema, à Ziguinchor, Ousmane Sonko, tête de liste nationale du Pastef et Premier ministre, a pris la direction de la maison familiale. À quelques kilomètres de son bureau de vote, il s’est rendu chez sa mère, une tradition qu’il suit chaque fois qu’il participe à un scrutin. Un geste intime et symbolique, reflet de ses racines et de son attachement à sa famille.