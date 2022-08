Législatives 2022 : la mission d'observation de la CEDEAO salue le bon déroulement du scrutin et invite les acteurs à s'abstenir de toute proclamation des résultats.

Dans le cadre de la supervision des élections législatives du 31 juillet 2022, une mission d'observation de la Cedeao s'est déployée, avant, pendant et après les élections sur une partie du territoire national. En effet, la mission dirigée par Kadré Désiré Ouédrago, a eu à rencontrer avant les élections, l'ensemble des électeurs impliqués dans le processus et s'est aussi rendue le jour du scrutin dans 03 régions à savoir Dakar, Thiès et Diourbel. À l'issue de la mission, un rapport parvenu à Dakaractu a été publié. Dans ce rapport, la mission s'est globalement réjouie du bon déroulement du vote qui s'est "déroulé conformément au code électoral et les textes subséquents." Même si quelques "insuffisances et incidents" ont été notés, la mission "s'est réjouie des bonnes conditions de l'organisation sur l'étendue du territoire et à l'extérieur". Cependant la mission recommande aux acteurs "à respecter les canaux réglementaires d'annonce des résultats et de s'abstenir de toute proclamation des résultats qui pourrait affecter le climat apaisé observé jusque là..."