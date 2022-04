Législatives 2022 : Mamadou Diop Decroix et AJ/ PADS en pourparlers pour une large coalition de l’opposition.

En perspective des prochaines élections législatives du 32 juillet, des partis politiques et des coalitions s’engagent pour une changer la donne au niveau de l’Assemblée nationale.



Le parti Africain pour la démocratie et le socialisme en conférence de presse ce mardi, a annoncé que de larges concertations sont en train d’être menées avec des partis politiques.



Le Secrétaire général national, Mamadou Diop Decroix, a fait lui-même l’annonce en précisant que l’accord est presque ficelé. « Nous sommes actuellement en pourparlers avec des partis politiques et coalitions. Mais nous envisageons bien de nous allier avec d’autres forces politiques pour une bonne représentativité au sein de l’Assemblée nationale », déclare le député.



Faisant le procès de l’Assemblée nationale, Mamadou Diop Decroix estime qu’il y’a en effet, beaucoup de défaillances dans cette institution. Ce qui pose la pertinence d’un changement radical qui devra être impulsé par une nouvelle vague mais aussi, pas n’importe laquelle. « Si nous optons pour le changement, il nous faut voir nos dirigeants. Nous ne devons pas choisir juste pour détrôner ceux qui étaient là. Mais il faut faire un choix utile », soutient le chef du parti des démocrates socialistes.



À en croire Diop Decroix, il faut en réalité, que ces partis qui ont les mêmes conceptions politiques, se réunissent pour transformer l’Assemblée nationale qui ne satisfait pas son peuple. « Nous devons travailler de telle sorte que les réformes à l’assemblée soient enfin une réalité... »