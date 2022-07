Législatives 2022 : Les premières tendances favorables à Yewwi qui rafle Dakar et se conforte à Saint-Louis et Louga

La messe semble être dite dans plusieurs circonscriptions après les premières tendances à l’issue du scrutin des élections législatives de ce dimanche. C’est déjà une population de Dakar qui jubile dans plusieurs localités à Dakar avec les voix qui sont décomptées, la coalition Yewwi Askan Wi rafle la mise en se pointant devant Benno Bokk Yakaar et Wallu Sénégal. Même si cette dernière coalition nommée a créé la surprise dans certaines circonscriptions, notamment à Touba, Pikine, Yewwi semble être sereine dans ces premières tendances.





À la Médina, les responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar ont été dominés par la coalition Yewwi Askan Wi. Le maire Bamba Fall, a perdu dans son propre bureau de vote au centre Nago Samb. À Grand-Yoff, dans les zones de Scat Urbam et au niveau du foyer, Yewwi est aussi devant. Dans ce dernier centre, 2. 908 voix ont été obtenues par Yewwi Askan Wi contre 983 pour Benno Bokk Yakaar. Même cas de figure aux Parcelles Assainies. Toujours à Dakar, la tête de liste départementale de Benno, a été battue dans son centre de vote par Yewwi Askan Wi de même que Amadou Ba, deuxième sur la liste nationale. Dans le département de Guédiawaye, Yewwi vient en tête devant Benno Bokk Yakaar .

À Louga, Yewwi confirme sa suprématie. Yewwi 1085 dans le département de Louga à Santhiaba Sud contre 925 voix pour Benno. Aminata Mbengue Ndiaye est battue dans son bureau de vote, de même que le ministre Moustapha Diop. À Saint Louis, le ministre Mansour Faye a été largement derrière Abba Mbaye et la coalition Yewwi Askan Wi.