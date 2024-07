Le pétrole Sénégalais à l’heure des difficultés du marché mondial

L’arrivée du pétrole sénégalais en Europe survient à un moment critique pour le marché mondial du pétrole. L’alliance des producteurs de l’OPEP qui est une organisation intergouvernementale de pays visant à négocier avec les sociétés pétrolières, cherche actuellement à stabiliser les prix par des réductions de production. Pour le Sénégal, le pétrole extrait du champ de Sangomar dispose d’une capacité de production initiale de 100 000 barils par jour, représente une nouvelle source d’approvisionnement non-OPEC+ pour l’Europe, diversifiant ainsi les sources d’approvisionnement en pétrole brut.







Cette nouvelle production, selon Energeek, pourrait avoir un impact significatif sur l’économie sénégalaise. Cependant, l’actuel gouvernement espère que le développement de l’industrie pétrolière permettra de retenir les jeunes talents en leur offrant des opportunités économiques locales. L’expansion de ce secteur pourrait transformer l’économie sénégalaise en stimulant la croissance et l’innovation. Cependant, la gestion de ces ressources devra être prudente pour éviter les pièges de la « malédiction des ressources », où l’abondance en ressources naturelles peut paradoxalement freiner le développement économique et social. Ces ressources, doivent bien susciter de l’espoir comme l’a reconnu Thierno Ly, directeur de la société pétrolière nationale Petrosen qui estime que : « Ce premier pétrole issu de Sangomar inaugure une nouvelle ère pour notre économie et notre développement social ». Mais avec le soutien de ses partenaires internationaux, le Sénégal semble bien préparé à naviguer dans cette nouvelle ère énergétique tout comme il tient également, à travers l’autre projet Sangomar, il compte mettre l’énergie nécessaire pour le développement économique et social du Sénégal.