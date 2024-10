Le maire de Keur Maba Ndiakhou Bâ et président du mouvement ANC «Jammi rewmi» Abdou Ndiaye soutient le Pastef

Lors de la présidentielle 2024, Keur Maba Diakhou Bâ (Kaolack) fait partie des rares communes qui ont résisté à la déferlante coalition «Diomaye président». Face à cette nouvelle donne, les jeunes, les groupements de femmes et leur maire Abdou Ndiaye par ailleurs président du mouvement Alliance nationale pour le changement (ANC) «Jammi reewmi» ont décidé de mettre de côté leurs intérêts crypto personnels et de se concentrer sur le développement de leur commune. «Un croyant doit accepter la volonté divine. J’étais dans une autre coalition mais aujourd’hui, j’ai décidé d’accompagner le nouveau régime de Pastef sans condition aucune pour le développement de ma commune », a lancé le maire Abdou Ndiaye qui s’est engagé à assumer avec ses concitoyens leur décision au sein du parti les Patriotes. «Rien ne m’intéresse si ce n’est la paix, la stabilité du pays et celle de Keur Maba Diakhou », a-t-soutenu. Evoquant les législatives anticipées, Abdou Ndiaye fait savoir que « de 1960 à nos jours, il n’y a jamais eu de cohabitation au Sénégal. Si cela se produit, notre génération ainsi que celle au pouvoir auront échoué car ce serait un précédent dangereux pour l’avenir du pays ». Il poursuit : «Ce qui m’intéresse encore une fois, c’est de voir se réaliser le bitumage des routes Wack Ngouna-Keur Maba Diakhou, les pistes de production de Keur Maba Diakhou Bâ, Thila grand, Mbowéne, Nawlérou français, Thiawlérou, Thiarékh Matar, la réhabilitation des ponts de Ndramé Dimbe et ceux situés dans les autres villages ainsi que l’électrification rurale, l'accès à l’eau entre autres. Je suis également certain que le nouveau régime s’active dans la réalisation de ces projets d’avenir pour le développement du pays. Et nous ne comptons pas nous opposer au pouvoir et reléguer au second plan les intérêts des populations ». Et d’ajouter : «Ce sont les populations qui souhaitent cheminer avec le pouvoir pour l’amélioration de leurs conditions d’existences».



A rappeler que le coordonnateur de Pastef à Keur Maba Diakhou, la présidente des groupements de femmes, le coordonnateur des jeunes et plusieurs chefs de villahes ont pris part à ce grand événement. Cependant, le maire annonce également que d’autres maires des localités environnantes ont également décidé de soutenir le Pastef.