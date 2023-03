Le journaliste français Olivier Dubois, otage au Sahel depuis 2021, a été libéré (AFP)

Le journaliste français Olivier Dubois est arrivé libre lundi à l'aéroport de Niamey, près de deux ans après avoir été enlevé par le Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans (GSIM), au Mali, a constaté un journaliste de l'AFP.



A sa descente de l'avion, Olivier Dubois est apparu souriant et visiblement ému, vêtu d'une chemise blanche ouverte et d'un pantalon beige.