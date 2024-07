Le gérant de multiservice déboite le bras de son client pour 5.OOO Fcfa

Attrait à la barre du tribunal de grande instance de Dakar, hier, Cheikh M. L Diakhaté a été condamné à trois mois avec sursis et à payer une amende de 200.000 FCFA à la plaignante. Le prévenu est gérant d’un multiservice. Selon les révélations du journal « le Soleil » qui vend la mèche, ce dernier s’est disputé avec son client à cause d’une somme de 5.000 Fcfa. En effet, le premier reproche au second de l’avoir arnaqué après qu’il lui a fait un dépôt de 45.000 Fcfa dans son portefeuille électronique.



« Il m’a demandé de lui faire un dépôt de 45.000 Fcfa. Quand je me suis exécuté, il m’a remis quatre billets de 10.000 FCFA. Puis, il m’a demandé d’attendre pour l’encaissement des 5.000 FCFA. Entretemps, un autre client est venu faire une transaction et il s’est mis de côté. Quand ce dernier est parti, je lui ai réclamé 5.000 FCFA. Mais à ma grande surprise, il a dit qu’il m’avait déjà donné les 5.OOOf .Furieux, j’ai confisqué son téléphone portable. On s’est tiraillé et j’ai récupéré sa sacoche pour y prendre 5.000 Fcfa en le bousculant », a raconté l’accusé.

La plaignante de répliquer : « je lui ai donné à deux reprises 20.000 FCFA, puis un billet de 5.000 FCFA. En sortant, il m’a rattrapé pour prendre mon téléphone puis ma sacoche pour y puiser 5.000 FCFA. Quand je suis rentré chez moi, je me suis rendu compte que mon bras gauche s’est déboité. Je suis resté un mois sans travailler », s’est-il désolé tout en exigeant 400.000 en guise d’amende. La source renseigne que ce déboitement lui a valu un arrêt de travail de 45 jours.

Le gérant du multiservice a soutenu que la victime s’est blessée au moment où il tentait de récupérer ses 5.000 f de force.

L’avocat de la défense a sollicité la clémence du tribunal tout en affirmant que la somme demandée par la plaignante est exagérée.

En définitive, le juge a condamné Cheikh M.L Diakhaté à trois mois de prison avec sursis et à payer à la partie civile 200.000 FCFA pour réparation.