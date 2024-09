Le corps de Hassan Nasrallah, chef du Hezbollah, retrouvé samedi (source proche du mouvement)

Le corps du chef du Hezbollah libanais, Hassan Nasrallah, a été retrouvé samedi, au lendemain de la violente frappe israélienne qui l'a visé dans la banlieue sud de Beyrouth, a indiqué dimanche à l'AFP une source proche du mouvement. « Son corps a été retrouvé samedi et a été mis en linceul après une toilette funéraire dimanche », a ajouté la source qui a requis l'anonymat, précisant que la date de « la cérémonie de funérailles et de son enterrement n'ont pas encore pas encore été fixés ».



Considéré comme l'homme le plus puissant du Liban, Hassan Nasrallah a été pendant plus de 30 ans le visage du Hezbollah, ennemi juré d'Israël.



La frappe dans laquelle il est mort vendredi soir a aussi tué Ali Karaké, le commandant du front sud du Hezbollah, a annoncé dimanche le mouvement chiite, sans pour autant communiquer les noms des autres personnes ayant été tuées aux côtés de Nasrallah. L'armée israélienne affirme de son côté que « plus de 20 autres terroristes de différents grades » ont également été éliminés.



Les autorités libanaises ont elles annoncé un bilan provisoire de six morts, mais le total est sans doute bien plus élevé au regard de l'ampleur des destructions.



Depuis lundi, le Liban-Sud et la Békaa, ainsi que la banlieue sud de Beyrouth, sont soumis à d'intenses bombardements israéliens, ayant fait plus de 700 morts et déplacé des centaines des dizaines de milliers de personnes.