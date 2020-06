Le chef d'Aqmi serait tué par les militaires français au Mali.

La ministre des Armées de France, a annoncé ce vendredi 05 juin sur Twitter, la mort du Chef d'Al Qaida au Maghreb islamique. Selon Florence Parly, Abdelmalek Droukdel a été tué au Mali le 03 juin dernier par les forces armées françaises. Si avéré, ce serait une perte énorme pour la filiale maghrébine d'Al Qaida et qui jouait le relais entre l'organisation terroriste créée par Ben Laden et le Groupe de soutien à l'Islam et aux musulmans (Gsim) dirigé par le jihadiste malien Iyad AG Ghali.