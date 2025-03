Le Zambien Samuel Maimbo fait campagne à Dakar, défiant Amadou Hott pour la présidence de la BAD

Dakar a accueilli cette semaine un candidat de poids dans la course à la présidence de la Banque africaine de développement (Bad). Samuel Maimbo, le Zambien soutenu par plusieurs pays d’Afrique de l’Est et probablement par des puissances occidentales, a effectué une visite stratégique dans la capitale sénégalaise. Au cours de son séjour, il a accordé une interview au quotidien national Le Soleil, marquant ainsi son intention de séduire les décideurs sénégalais.



Si Maimbo n’a pas dévoilé son programme de campagne, son objectif est clair : s’assurer du soutien de Dakar en vue d’un éventuel second tour, où son principal rival, Amadou Hott, pourrait ne pas figurer. Avec l’appui d’une dizaine de pays et une stature internationale solide, Maimbo se positionne comme un sérieux prétendant au poste de patron de la Bad.



Lors de son interview, le candidat zambien a tenu à marquer son respect pour son concurrent sénégalais : « C’est par respect pour mon frère Amadou Hott. Il sera toujours mon frère, quelle que soit l’issue de cette course. Je suis ici pour dire clairement au peuple du Sénégal, au gouvernement du Sénégal, que je respecte leur choix et leur décision. Comme il s’agit d’un processus en plusieurs étapes, je veux m’assurer qu’à chaque stade, le gouvernement est informé des options sur la table. »



Une déclaration qui, sans doute, ne manquera pas d’être appréciée par son « ami » Amadou Hott.



Avec ConfidentielDakar et Dakaractu