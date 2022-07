Le Maire Mbaye DIONE félicite l’administration pour la bonne organisation des élections et annonce un plébiscite de BBY à Ngoundiane

Monsieur Mbaye DIONE, Maire de la Commune de Ngoundiane et Madame Amy Tine, investie deuxième sur la liste départementale de BBY de Thiès, ont effectué à 10 heure, leur vote respectivement dans les bureaux 2 et 3 de leur village natal de Thiangaye. Après avoir accompli cet acte citoyen, le Maire Mbaye DIONE a tenu à féliciter vivement l’administration sénégalaise pour la bonne organisation des élections législatives sur l’étendue du territoire national et plus particulièrement dans le Departement de Thiès où le scrutin a bien démarré à l’heure prévue et passe normalement sans incident. Il a aussi remercié la population de Ngoundiane qui est sortie massivement voter malgré un contexte difficile d’hivernage avec un ciel nuageux dès le petit matin. Il a ensuite lancé un appel à toute la classe politique pour un respect des résultats qui seront issus des urnes ce qui ne ferait que renforcer nos acquis démocratiques. Enfin, il n’a pas manqué de déclarer déjà un plébiscite de la coalition BBY dans la Commune de Ngoundiane qui s’est toujours distinguée par son apport déterminant dans les résultats de la Coalition BBY dans le Departement de Thiès