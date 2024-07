Le Lieutenant Colonel à la retraite Adama Diop " Nder" sur le parcours du général Kandé: " Il mérite plus que ça[...] Les gens ne doivent pas lui en vouloir".

Lors d'un entretien à la chaîne " FDS TV", le lieutenant Colonel à la retraite Adama Diop " Nder", a donné son point de vue par rapport à la nomination du général Kandé comme " attaché de défense et de sécurité" à New Delhi.



" Le général Kandé, je ne sais pas ce qu'on lui reproche, mais voilà un officier hors pair. Un vrai combattant qui est adulé par les jeunes...Concernant, sa nomination, je peux en parler certes mais avec des réserves...Le décret du 29 mars dont on parle, je doute qu'on ait eu le temps de le publier afin que les militaires soient informés. C'est après que j'ai eu connaissance de son existence[...]. Mais en tout cas, le général Kandé mérite plus que ça. Il a eu certes des faveurs qu'aucun autre CEMAT n'a eu de sa carrière c'est-à-dire être en même temps le chef d'état-major de l'Armée de terre et le commandant des forces spéciales. Cela émane du pouvoir du Président de la République. Au fait, les gens ne doivent pas lui en vouloir parce qu'il n'a pas été demandeur. C'est un officier d'élite. Il est très méritant!", a-t-il réagi.



Poursuivant, il ajoute. " Il y a un piège dans ce décret dont on parle. On a cité "officier-général", mais "officier-général", c'est toute une catégorie. Si l'on se lève un bon jour, et qu'on décide de prendre un général de corps d'armée qu'on affecte en tant qu'attaché militaire, mais qu'est-ce qu'on va dire? Cela va être un problème. J'espère qu'on pourra changer le libellé de ce décret parce que le décret n'est pas clair[...]Moi j'ai un devoir de reconnaissance vis-à-vis de mes frères d'armes dont le général Kandé".