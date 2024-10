Le Hezbollah demande aux Israéliens de s'éloigner des sites militaires dans les zones résidentielles

Le mouvement islamiste libanais Hezbollah a enjoint vendredi les Israéliens de s'éloigner des sites militaires dans des zones résidentielles du nord du pays.



"L'armée de l'ennemi israélien se sert des maisons (..) comme centres de rassemblement pour ses officiers et soldats" dans plusieurs régions du nord d'Israël et "dispose de bases militaires" dans les principales villes du nord comme "Haïfa, Tibériade, Acre" notamment, a déclaré le Hezbollah dans un message diffusé en arabe et en hébreux. Le parti met en garde "les habitants qui se trouveraient près de ces rassemblements militaires afin de préserver leur vie".