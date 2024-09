Le FMI vu comme un centre de contrôle technique des véhicules ( par le PROF ABOU KANE )

Récemment, un Communiqué du FMI sur la situation économique difficile du Sénégal a suscité beaucoup de débats. Sans le FMI, il est évident qu’il y aurait beaucoup de dérapages dans la gestion des finances publiques de nos pays.

Toutefois, il est bon de savoir que le rôle du FMI est comparable à celui d’un centre de contrôle technique des véhicules. Son avis concerne l’état du véhicule au moment de la visite et peut changer le lendemain (prochaine mission) si les mesures édictées sont prises.



Le FMI prescrit des ordonnances, mais le problème, c’est qu’il n’y a pas de secret médical ; tout le monde sait de quoi vous souffrez. C’est parce que les investisseurs consultent d’abord le bulletin de santé d’un pays avant de s’engager ; ce n’est pas comme le passager qui monte dans un véhicule sans vérifier la visite technique. L’État n’est pas aussi chanceux que le chauffeur !



En réalité, le FMI ne protège pas un pays, mais les investisseurs qui y ont mis leur agent en se basant sur ce qu’il dit sur sa santé économique. C’est pourquoi le pays pour lequel on prescrit une ordonnance n’est pas aussi réconforté que le malade qui sort de chez son médecin avec une ordonnance. La raison est simple : le médecin soigne alors que le FMI maintient en vie jusqu’à ce que les dettes soient payées.



La bonne nouvelle, c’est qu’il y aura toujours des dettes à payer, donc on sera toujours en vie, même au prix d’une nouvelle perfusion. Les adeptes de 24 h Chrono savent que même Jack Baueur ne tire que lorsqu’il n’espère plus aucune information venant de son vis-à-vis.



Pr Abou KANEFASEG/UCAD