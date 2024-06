Lancement de la JN du Set Setal: Le Président Diomaye appelle à une mobilisation nationale pour l'assainissement et la prévention des inondations

Dans son discours lors du lancement de la journée nationale du Set Settal, le Président Diomaye a salué la mobilisation massive du peuple sénégalais pour s’investir dans la lutte contre les inondations et la promotion de l'assainissement. Cette journée, selon le chef de l’Etat qui était à Thiaroye ce matin, est marquée par une participation sans précédent à travers le pays. Elle illustre l'engagement du peuple envers une gouvernance participative et axée sur la construction collective.







Aux côtés du ministre de l'Environnement et de la Transition Écologique ainsi que d'autres hauts responsables, le Président Diomaye a souligné l'importance de cette initiative dans la lutte contre les inondations qui constituent un défi majeur pour le pays. Aussi, cette mobilisation exceptionnelle observée à travers le Sénégal, témoigne d’après le président Diomaye Faye, de l'adhésion du peuple à la vision de gouvernance basée sur le "Jubanti", le redressement et la construction.







L'assainissement qui aussi, a été au cœur du discours présidentiel, avec un appel à l'implication de tous les jeunes dans cette cause cruciale pour la santé publique et le bien-être de la population. Le président a exprimé sa gratitude envers les écoles qui ont mobilisé leurs élèves pour participer à cette journée, soulignant ainsi l'importance de l'éducation et de la sensibilisation dans la promotion de comportements responsables envers l'environnement.







Avant de terminer, le chef de l’Etat a également mis en lumière l'impact individuel de nos actions sur l'environnement collectif, incitant chacun à réfléchir à l'importance de ses gestes quotidiens dans la préservation de notre planète. Le président Diomaye appelle à faire de cette journée d'investissement communautaire un engagement permanent, inscrit dans nos habitudes et notre conscience collective.