La traque avec le régime de Diomaye: « Il ne doit y avoir ni état d’âme, ni passion! Il y a eu trop de mal…» (Mamour Cissé, Pdt PSD/ Jant Bi)

Dans une interview accordée à Dakaractu ce vendredi, le président du Parti social-démocrate/Jant-Bi est largement revenu sur l’actualité politique, sociale et judiciaire au Sénégal. Pour ce dernier point qui fait partie aujourd’hui d’un des plus marquants du nouveau régime, Mamour Cissé est sans ambages. La traque doit être faite sans état d’âme, considère l’ancien Ministre d'État auprès de l’ex-président de la République, Abdoulaye Wade. « En ce qui concerne les deniers publics, il ne doit y avoir ni passion ni état d’âme. Il ne faut pas que les gens pensent que c’est une chasse aux sorcières ou des règlements de comptes. Il s’agit simplement de rendre justice par rapport à tout le mal qui a été causé aux sénégalais. L’ancien régime doit bien rendre compte… », a confié Mamour Cissé.







Déjà, pour rendre ses impressions plus claires, il explique que cette reddition des comptes dont on parle n’est pas aujourd’hui l’affaire seulement de l’ancien régime de Macky Sall. « Même ceux qui sont aujourd’hui à la tête de l’Etat notamment Diomaye et son équipe, doivent savoir qu’ils auront également à rendre compte un jour. Donc, qu’ils sachent que le fait de rendre justice est une demande sociale. Cela fait partie des raisons pour lesquelles ils ont été élus », conclut le fondateur du Parti social démocrate (PSD Jant-Bi).