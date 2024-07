La société civile rappelle à BDF le Pacte de bonne gouvernance démocratique

Plus de trois mois après l'arrivée au pouvoir du Président Bassirou Diomaye Faye, des membres de la société civile, regroupés autour du collectif des Mouvements engagés pour l'application des conclusions des Assises Nationales (AN 2008/2009) et la commission Nationale des Réformes des Institutions (CNRI/2013) rappellent au chef de l'État, candidat de la coalition Diomaye Président d'alors, l'engagement pris pour mettre en œuvre le Pacte de bonne gouvernance démocratique, qui est un contrat social articulé autour des conclusions des Assises nationales et des recommandations de la CNRI.

Face à la presse, ce mardi 30 juillet, Mamadou Ndoye et ses camarades estiment que "la première différence, par rapport à ce que le peuple a observé jusqu’ici, doit être de montrer qu’elles respectent les engagements auxquels elles ont librement souscrits à travers le candidat Diomaye vis-à-vis du Pacte, mais aussi de Ousmane Sonko qui a signé la charte des Assises nationales."

Le collectif informe avoir adressé une lettre de félicitations accompagnée d'une demande d'audience le 25 mars 2024 au nouveau chef de l'État du Sénégal, puis le 19 avril 2024 sans réponse.