La promesse brisée / Un vélo contre le silence: un chauffeur malien en procès pour avoir abusé d’un adolescent de 15 ans

À Pikine-Guédiawaye, un drame sordide se déroule devant la Chambre criminelle. Un chauffeur de bus malien, Moussa Maïga, est accusé d’avoir abusé d’un garçon de 15 ans en lui promettant un vélo. Les faits remontent à 2019 lorsque l’adolescent, apprenti-mécanicien, rencontre son bourreau sur la plage de Thiaroye-sur-Mer. Séduit par la promesse d’un vélo, il est attiré dans la chambre de Maïga, où il subit plusieurs agressions sexuelles sous l’emprise de la peur et des menaces.



Selon les témoignages recueillis par L’Observateur, le garçon aurait tenté de réclamer son dû à plusieurs reprises, mais en vain. L’affaire éclate après que Fatoumata Ba, une vendeuse de friandises sur la plage, surprend l’adolescent en position inconfortable avec Maïga. Elle alerte alors une amie, Amandine Dieng, qui rapporte l’incident aux autorités. La Brigade de Gendarmerie prend l’affaire en main, et l’enquête révèle de nouvelles victimes potentielles. Le procès est en cours, et le verdict est attendu le 3 décembre prochain.