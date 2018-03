La police disperse la marche de l’opposition à coups de grenades lacrymogènes / Me Madické Niang et Decroix arrêtés

Les forces de l’ordre sont intervenues pour disperser la foule massée aux alentours du rond-point Sandaga. Des grenades lacrymogènes ont été tirées par les policiers pour casser la marche de l’Initiative pour des élections démocratiques (IED). Organisation qui a bravé l’interdiction préfectorale en dénonçant, avec la dernière énergie, cette mesure « contraire aux dispositions de la Constitution ». L’opposition, soucieuse d’exercer ses droits constitutionnels, s’est heurtée à la résistance de la police décidée à lui barrer la route. On annonce l’arrestation de certains responsables politiques comme Me Madické Niang et Mamadou Diop Decroix.