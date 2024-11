La plateforme des femmes pour la paix en Casamance appelle les acteurs politiques à œuvrer pour des élections apaisées

Or, les scènes de violences physiques, verbales et autres intimidations notées dans certaines zones du pays durant cette campagne électorale qui tire à sa fin, font craindre des lendemains incertains pour notre pays et sa jeune démocratie’’, ajoute Mme Thiam.



La plateforme des femmes pour la paix en Casamance s’est engagée à dénoncer des agissements qui risquent de porter un coup dur à notre pays, huit mois seulement après la transition démocratique que les acteurs politiques ont offert au monde.

‘’Nous devons toutes et tous nous lever contre ces violences électorales, en exigeant justice pour les victimes et en soutenant des politiques qui proposent des solutions pacifiques. Éduquer les générations futures aux valeurs du dialogue et de la compréhension est essentiel. Nous restons convaincues que la violence n’est pas une solution, mais plutôt un problème. Construisons ensemble un Sénégal où règnent l’amour, la paix et le respect mutuel. Ensemble, faisons entendre notre voix contre la violence et affirmons notre engagement pour un changement positif. Nous avons le devoir collectif de garantir un processus électoral serein, respectueux et sans violence’’ conclut Ndèye Marie Thiam.