La commune de Golf Sud en deuil : Chérif Alwalid Diop, figure politique et père de Mme le Maire Khadija Mahécor, nous a quittés

Dakaractu annonce avec un grand chagrin le décès de Chérif Alwalid Diop, un éminent ingénieur géologue, ancien député du Sénégal (2007-2012) et père de Mme le Maire Khadija Mahécor, première magistrate de la commune de Golf Sud et membre actif du parti Pastef. Avec une rigueur, un engagement et une expertise indéniables, Chérif Alwalid Diop laisse un héritage marqué par la loyauté et le dévouement à la patrie.

Dans ce moment difficile, l'équipe de Dakaractu exprime ses plus sincères condoléances à la famille en deuil, à Mme le Maire Khadija Mahécor, ainsi qu'à tous ceux qui étaient proches et ont collaboré avec cet éminent personnage. Puisse le Créateur l'accueillir dans Son paradis éternel. Nous