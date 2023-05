La cinglante réplique du Dr Abdourahmane Diouf à Idrissa Seck : « Heureux de n'avoir pas pu vous accompagner quand vous désertez vos responsabilités »

La réponse de l’ancien camarade de parti ne s’est pas faite attendre. Quelques minutes après la conférence de presse grand format d’Idrissa Seck sur e-media, où il s’est dit très déçu de son ancien porte-parole du parti Rewmi. « Abdourahmane m'a déçu. Il raconte des histoires » a déclaré Idy sur un ton narquois.



Une petite pique qui n’a plu à son ex collaborateur qui s’est fendu d’un tweet pour lui apporter une claquante réponse. « Heureux de vous avoir déçu Idy » lance Abdourahmane Diouf sur son compte officiel. Apparemment touché par les propos d’Idrissa Seck, le président du parti Awalé ira jusqu’a parler d’acte de trahison. « Heureux d'être resté dans la ligne droite des 899.555 Sénégalais qui vous ont fait confiance en 2019 et que vous avez trahis ! »



Loin d’en avoir fini avec l’ancien maire de Thiès, le Dr Diouf qui n’a pas rater sa cible du jour, enchaîne en ces termes : « Heureux de n'avoir pas pu vous accompagner quand vous desertez vos responsabilités pour des compromissions puériles. Heureux de continuer à endurer d'une belle endurance loin des privilèges du pouvoir ! Heureux d'être moi même et de pouvoir rester dignement au service de mon pays » a-t-il rétorqué.