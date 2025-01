La Sierra Leone rappelle son ambassadeur en Guinée après une saisie présumée de cocaïne dans un véhicule diplomatique

La Sierra Leone a rappelé son ambassadeur en Guinée voisine après la découverte de sept valises contenant une substance présumée être de la cocaïne dans un véhicule diplomatique, a annoncé jeudi le ministre sierra-léonais des Affaires étrangères.



Les autorités guinéennes ont immobilisé lundi un véhicule appartenant à l'ambassade de Sierra Leone et ont arrêté le chauffeur et un autre occupant, soupçonnés de possession de "substances présumées être de la cocaïne", a déclaré aux journalistes le ministre sierra-léonais des Affaires étrangères Alhaji Musa Timothy Kabba.



"Face à cette situation grave, le gouvernement a rappelé d'urgence à Freetown l'ambassadeur de Sierra Leone en Guinée, M. Alimamy Bangura, pour qu'il fournisse un compte-rendu complet de l'incident", a-t-il ajouté.



"Une enquête approfondie a été ouverte pour déterminer les circonstances de cet incident et établir les responsabilités", a indiqué M. Kabba, précisant que les gouvernements des deux pays ouest-africains coopéraient.



Selon lui, M. Bangura ne se trouvait pas dans le véhicule et n'était pas en état d'arrestation.



"Il n'a pas été prouvé que l'ambassadeur soit impliqué dans ce trafic", a dit M. Kabba.



Il a expliqué que les autorités ont découvert 2.000 dollars en espèces ainsi que sept valises contenant des substances présumées être de la cocaïne, sans en préciser le poids.



Entre janvier 2019 et juin 2024, au moins 126,4 tonnes de cocaïne ont été saisies en Afrique de l'Ouest, en transit ou en provenance de la région, selon un rapport de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime publié en 2024.



Le président sierra-léonais Julius Maada Bio avait déclaré en avril dernier que la consommation de drogues dans le pays constituait une "urgence nationale".