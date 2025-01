La République des Valeurs dénonce l’arrestation de Abou Diallo

La République des valeurs incarnée par Thierno Alassane Sall et ses militants ne sont pas restés indifférents aux arrestations arbitraires constatées ces derniers temps. La dernière en date est celle du chroniqueur de la Sen Tv, Abou Diallo. Dans ce communiqué de presse paru, ce 22 janvier 2025, les membres de la cellule de communication dudit parti dénonce son arrestation.



Pour eux, « la vague d’arrestations arbitraires utilisée par le pouvoir « Pastéfien » comme arme pour museler toute voix discordante ne saurait prospérer dans ce pays ».



De ce fait, « La république des valeurs/Réewum Ngor condamne avec la dernière énergie l’arrestation de Monsieur Abou Diallo, chroniqueur sur quelques chaines de l’espace audiovisuel. Cette arrestation fait suite à la vague qui a emporté injustement de nombreux sénégalais, particulièrement Monsieur Moustapha Diakhaté, dont le seul tort est d’exprimer publiquement opinion à l’opposé de celle du binôme Diomaye/Sonko ».



Tout en qualifiant cette situation de « Trop c’est trop » !



« Depuis l’installation de ce pouvoir, chacun aura compris que le musellement des oppositions est en train de devenir « une politique publique » selon son entendement et c’est bien regrettable.



Face à ce glissement de notre pays vers un état policier, chaque citoyen épris de justice doit faire face et se dresser contre cette dérive. Faute de quoi, le silence des démocrates serait compris par le nouveau régime comme une autorisation de poursuivre les arrestations en série ».



Toutefois « La république des Valeurs/Réewum Ngor met en garde les nouvelles autorités contre leur instrumentalisation de la justice à des fins politiques, ce qui ne conduira qu’à la fragmentation de notre bien vivre –ensemble ».



Car, « sans justice, aucune paix sociale n’est envisageable ! »



C’est pourquoi, « la République des valeurs/Réewum Ngor, fidèle à son idéologie de défense de la République et de ses fondamentaux exhorte le Gouvernement à mettre toute son énergie dans la création d’un environnement favorable au développement socio-économique du Sénégal et plus particulièrement dans la lutte pour l’emploi et l’insertion de la jeunesse sénégalaise, avant que celle-ci ne devienne un boomerang qui lui explosera à la face.



Voilà un chantier hautement prioritaire que les arrestations arbitraires intempestives de dignes sénégalais ».