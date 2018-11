La LD debout condamne le retrait de l'agrément de l'ONG Lead Africa

La LD debout a condamné le retrait de l’agrément de l’ONG Lead Africa par le gouvernement du Sénégal. En effet, selon la frange fractionniste de la Ligue démocratique, au fur et à mesure que le régime de Macky Sall s'approche de sa chute inéluctable du 24 février 2019, « ses exactions contre notre société se multiplient ». « Après avoir attaqué les partis politiques en les divisant et en essayant de les réduire à néant, après avoir attaqué les médias et multiplié les manœuvres pour les rendre aphones, voici maintenant que Macky Sall se tourne vers les organisations non gouvernementales pour les empêcher de jouer le rôle de veille et de conscientisation qui est le leur », se laisse onvaincre le texte parenu à Dakaracu ce mercredi. La LD-DEBOUT de « condamner fermement cette dérive du régime de Macky Sall et lui demande de retirer sans délai cette décision abjecte qui déshonore notre pays ». Fidèle à ses valeurs, la LD Debout réitère son soutien constant à l’ensemble des organisations de la société civile qui travaille pour la sauvegarde et le renforcement de la démocratie et de la liberté au Sénégal.