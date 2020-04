La LD Debout en deuil : Rappel à Dieu du SG Souleymane Guèye Cissé

Il sera enterré cet après-midi dans la ville de Rufisque. Il sera enterré cet après-midi dans la ville de Rufisque.

Le SG de la LD Debout, Souleymane Guèye Cissé n’est plus! Il a rendu l’âme après une maladie qui l’a cloué au lit depuis fort longtemps, au petit matin à Dakar. Le Secrétaire général de la LD debout, était Fondateur de l'institut Edicom, Directeur Administratif et Financier de Agetip, mais aussi conseiller municipal de la Ville de Rufisque. Il avait été choisi comme Coordinateur de la « LD Debout » lors du congrès de cette frange de la Ligue démocratique/Mouvement pour le parti du travail (LD/MPT) en 2018.Souleymane Guèye Cissé a été très jeune un élément de la gauche. Il a intégré à 17 ans la LD et a été très jeune, un des conseillers municipaux de la ville de Rufisque.